Donar heeft de elfde speler voor komend seizoen bekendgemaakt. Combo guard Vernon Taylor mag in ieder geval een seizoen spelen bij de club.

Taylor speelde al eens eerder voor Donar, namelijk in 2019-2020. Hij was toen invaller.



Opgeleid bij Spartanburg Methodist University, begon de combo guard bij Riento in Finland. Na bij verscheidene clubs te hebben gespeeld, speelde hij afgelopen jaren voor de Zwitserse club SAM Massagno.



Met Taylor is het team van Donar compleet. Naast Taylor maken ook Leon Williams, Willem Brandwijk, Mark Roorda, Kjeld Zuidema, Sander Hollanders, Olaf Schaftenaar, Ronalds Zakis, Clay Mounce, Charles Callison en Mindaugas Kacinas onderdeel van het team.