Kunnen studenten in Groningen toch een eenmalige energietoeslag krijgen van 800 euro? De gemeente Groningen bestudeert een uitspraak van de rechter die een student in Nijmegen vorige week gelijk gaf: hij was onterecht door zijn gemeente uitgesloten van de regeling.

Dat meldt Dagblad van het Noorden. De gemeente wil kijken of de zaak van de student in Nijmegen te vertalen is naar de situatie van andere studenten.



Woonsituatie studenten te divers

De energietoeslag is bedoeld voor mensen met lagere inkomens. Minister Carola Schouten van armoedebeleid, participatie en pensioenen stelde eerder dat de woonsituatie van studenten te divers is om aanspraak te maken op de toeslag.



De rechtbank in Arnhem noemde deze motivering echter te algemeen en vindt onderscheid tussen studenten en niet-studenten in dezelfde situatie qua inkomen en energiekosten 'niet te rechtvaardigen'. Kortom: studenten mogen als groep niet uitgesloten worden.



Juristen waarschuwden al eerder dat het uitsluiten van studenten voor de energietoeslag niet houdbaar was. De landelijke studentenvakbond LSVb raadt alle studenten aan bezwaar te maken bij hun gemeente als hun aanvraag voor toeslag is afgewezen. En anders naar de rechter te stappen.



De gemeente Groningen geeft aan zo snel mogelijk te willen uitzoeken of ze de regeling moet aanpassen. Als dat zo is, moet er ook naar de begroting worden gekeken. Het Rijk heeft immers voor studenten geen geld beschikbaar gesteld.