Heb je geen eigen laadpaal voor je elektrische auto, dan ben je grotendeels aangewezen op publieke laadpunten. In de provincie Groningen staan die vaak ver weg. Gemiddeld moet je in de provincie 3,7 kilometer rijden voor een laadpaal, tegenover minder dan 650 meter in Noord- en Zuid-Holland en Utrecht.

Dat blijkt uit onderzoek van energiebedrijf Zonneplan, op basis van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL). Zonneplan deelde het aantal publieke laadpunten per gemeente door de lengte van het wegennet in diezelfde gemeente.



De gemeente Pekela komt er het slechtst vanaf. Daar moet je gemiddeld ruim 20 kilometer rijden voor een publieke laadpaal. Maar ook in Westerwolde, Stadskanaal en Midden-Groningen is de gemiddelde afstand tot een lader meer dan 10 kilometer. Enkel in de gemeente Groningen lijkt laden langs de weg nog een reële optie. De gemiddelde afstand tot een laadpaal is daar gemiddeld 910 meter.



Al met al is Groningen na Drenthe en Friesland de provincie waar je het verst moet rijden om een publiek laadpunt tegen te komen. Dat maakt elektrisch rijden aanzienlijk minder interessant voor Groningers dan voor inwoners van de meeste andere provincies.



De beperkte beschikbaarheid van publieke laadpunten in Groningen, maar ook in Drenthe en Friesland, maakt een eigen laadpaal aan huis in deze provincies wel interessanter, des te meer omdat Nederlanders buiten de Randstad aanzienlijk vaker een eigen oprit hebben, wat een vereiste is voor een laadpunt aan de muur. In hoeverre het Noorden momenteel al voorloopt op het Westen qua privélaadpunten is onbekend.