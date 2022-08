NPO-presentator Frits Spits verraadde dat het Groot Dicteer der Nederlandse Taal dit jaar in Groningen plaats zal vinden. Dit gebeurde tijdens een interview op de radio zaterdagochtend.

In een gesprek met Monique Schoutsen vroeg Spits haar of ze ook graag naar Groningen zou willen voor de komende editie van het Dictee. Maar het was nog helemaal niet openbaar gemaakt dat het dictee hier zou plaatsvinden. Spits probeerde zich te herstellen, maar het kwaad was al geschied. Datum en locatie blijven echter nog onbekend.