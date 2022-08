In het Noorderplantsoen start aankomende maandag de opbouw van het jaarlijkse festival Noorderzon. Het festival zelf gaat op 18 augustus van start en duurt dan tot 28 augustus.

In tien dagen wordt een compleet 'dorp' uit de grond gestampt, inclusief - een aantal nieuwe - voorstellingslocaties, barren en terrassen en installaties en natuurlijk de bekende lampjes.



In het noordelijk gedeelte van het festivalterrein komen spiegeltent Pollux en openluchtpodium Apollo - met elke dag gratis muziek - te staan. Langs de vijver terrassen Paradijsvogel en De Raaf en een nieuw klein podium voor muziek: Podium De Raaf. In het zuidelijk gedeelte komt een terrein speciaal voor kinderen: De Kleine Beer, speellocaties De Vliegende Vis en Kameleon (met programma dat voorheen in containers te zien was), muziekpodium Callisto en spiegeltent Castor en verschillende terrassen. Verdeeld over het plantsoen bieden lokale pachters een divers aanbod aan eten en drinken aan.



Kaarten zijn voorafgaand aan het festival alleen online verkrijgbaar via de website van het festival: noorderzon.nl/programma.