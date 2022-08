Traditiegetrouw is de binnenstad van Groningen tijdens de zomermaanden weer goedgevuld met toeristen. Wat beweegt hen om naar onze noordelijke stad af te reizen? "Mensen zijn hier meer ontspannen en 'chill', ze nemen meer hun tijd."

Veel toeristen bezoeken Groningen deze zomer voor het eerst, maar sommige reizigers zijn al regelmatig in de stad geweest. De familie Martin uit het Duitse Oldenburg komt hier zelfs elke maand om te shoppen. "Het is voor ons de dichtstbijzijnde stad in een ander land en met een andere taal. Dat spreekt ons aan", vertelt dochter Liska enthousiast.

"We hebben net een 'pindakaas-glas' gekocht"

Haar vader Thomas Martin is het daar roerend mee eens. "Het is leuk om in een ander land te zijn waar de taal en ook de cultuur anders is. We hebben net een 'pindakaas-glas' gekocht, een specialiteit in Nederland", zegt hij, verwijzend naar de glazen potten met pindakaas die in de stad worden verkocht.

De familie Martin denkt na meerdere bezoeken aan de stad een belangrijk verschil te weten tussen Groningers en Oldenburgers. "Mensen zijn hier meer ontspannen en 'chill', ze nemen meer hun tijd", legt Liska uit. "Behalve de fietsers dan, haha", grapt Thomas als er juist op dat moment razendsnel een in oranje bedrijfskleding gehulde bezorger op de fiets langsracet.

Warme band

Albert en Irene Boekema zijn beiden gepensioneerd en woonachtig in Alkmaar. Voor Albert is het echt thuiskomen in Groningen. "Ik kom hier vandaan en heb hier ook gestudeerd. Maar als beginnend arts ging ik naar Enschede en daardoor woon ik sinds 1982 al niet meer in Groningen."



Maar de ras-Groninger heeft naar eigen zeggen nog steeds een warme band met zijn thuisstad. "Een broer en een zus van mij wonen hier, ik heb vrienden in de regio om mee te bridgen. Onze kinderen hebben hier gestudeerd en onze dochter studeert hier nu ook. Dus de stad blijft altijd trekken", vertelt Albert vrolijk.

Nu hun dochter drie maanden op reis is in Java, logeren ze in haar appartement in de stad. Het echtpaar is nu specifiek in Groningen om het Pieterpad te lopen tussen Groningen en Pieterburen. Dinsdag liepen ze het eerste deel vanaf Pieterburen, woensdag gingen ze naar Winsum en liepen ze langs Garnwerd. "We hebben koffie gedronken Bij Hammingh. Vooroorlogse prijzen en het ligt mooi aan het diep", zegt Albert.

"Ik denk dat ik elk kwartaal in Groningen ben"

Donderdag genieten ze van een welverdiende rustdag in de stad. Bij de synagoge deden ze een audiotour en ze bezochten het Groninger Museum. Het Forum staat nog op de planning. Het bezoek aan Groningen is ook jeugdsentiment voor haar man, legt Irene uit. "Hij loopt twee keer zo langzaam door Groningen als ik. Bij elk gebouw horen herinneringen, en er is ook veel veranderd."



Het maakt dat het stel ook in de toekomst nog vaak in Groningen zal blijven terugkeren. "Ik denk dat ik elk kwartaal in Groningen ben. De slogan 'Er gaat niets boven Groningen', daar sta ik 100 procent achter", vertelt Albert trots.

Aangename verrassing

De studenten Sarah, Marie en Emmily komen uit Osnabrück. Met de auto zijn ze naar Nederland gekomen om de Pride Amsterdam in Amsterdam te bezoeken. Eerst zochten ze naar een verblijfplaats in Den Haag, maar toen dat niet lukte weken ze uit naar Groningen. 'Hier is een leuk plekje voor ons op ecocamping Helleborus", legt Emmily uit. Zij is al een keer eerder in Groningen geweest, maar de andere dames zijn hier voor het eerst.

Groningen blijkt een aangename verrassing te zijn. "Het zit dicht bij de zee", vertelt Sarah enthousiast. Woensdag gingen de drie naar Delfzijl. "Het was er lekker rustig en we hadden mooi weer",vertelt Marie. Donderdag blijven ze in de stad. Ze gaan naar het dakterras van het Forum en willen een beetje gaan 'kringlopen' in het centrum. "In heel Nederland kun je beter vintage kleding kopen dan in Duitsland", zegt Emmily.