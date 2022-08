De GGD Groningen start met vaccineren tegen de apenpokken. Een specifieke groep mensen ontvangt vanaf vandaag, donderdag, een persoonlijke uitnodiging om zich te laten vaccineren. Vanaf 9 augustus kunnen zij een vaccinatie krijgen bij GGD Groningen.

Mensen kunnen zich niet zelf aanmelden voor een vaccinatie. Er is een specifieke doelgroep door het RIVM aangewezen. Het gaat om mannen die seks hebben met mannen (MSM), transgender personen en MSM-sekswerkers met een verhoogd risico op een besmetting.



Mensen uit deze doelgroep die geregistreerd staan als gebruiker van de hiv-preventiemedicatie PrEP of daarvoor op de wachtlijst staan bij GGD Groningen en mensen die bij GGD Groningen in beeld zijn met een verhoogde kans op een soa ontvangen een SMS bericht. Ook patiënten van de hiv-poli uit de doelgroep en mensen die via een andere zorgverlener PrEP krijgen komen in aanmerking. Zij ontvangen een brief via de zorgverlener. In de SMS en de brief staat hoe en waar men een afspraak voor de vaccinatie kan maken.



Besmettelijkheid

Apenpokken is een besmettelijk virus dat je kunt overdragen door intiem huid-op-huidcontact (zoenen, vrijen en seks) met iemand die besmet is. In zeer weinig gevallen kan het virus ook via onbeschermd contact met besmet materiaal (bijvoorbeeld beddengoed) worden overgebracht. Het virus dringt binnen via de slijmvliezen en kleine wondjes/scheurtjes in de huid. Voor de meeste mensen is niet gevaarlijk, maar men kan er wel flink ziek van worden. Uiteindelijk gaan de klachten vanzelf over.



Maatregelen om besmetting te voorkomen

Het vaccineren is een belangrijke maatregel om verspreiding van monkeypox te voorkomen. De GGD voert dit uit in opdracht van het ministerie van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport). Ook blijft het van belang voor inwoners om alert te zijn op de symptomen van monkeypox en de leefregels bij en positieve test te volgen. Als een besmetting met monkeypox bij iemand is vastgesteld, voert GGD Groningen bron- en contactonderzoek uit.