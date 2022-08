Het wordt opnieuw flink warm vandaag. Kortom, hét moment voor een frisse duik en wat verkoeling! Maar: waar in en om de stad kun je veilig zwemmen, zonder dat je last hebt van de ziekmakende blauwalg?

Veilig zwemmen bij de Hoornseplas, Hoogkerk en het Stadsstrand



Op de meeste plekken rond Groningen kan je gelukkig gewoon veilig zwemmen. Zo is het water bij het Stadsstrand, de Ruskenveense plas (Hoogkerk), de Hoornseplas, Meerstad en het Grunopark 'in orde', volgens zwemwater.nl. Dat betekent dus dat je er veilig kunt zwemmen.



Negatief zwemadvies zuidoostzijde Paterswoldsemeer



Voor zwemlocatie De Lijte (aan de zuidoostzijde van het Paterswoldsemeer) geldt sinds 15 juni 2022 een negatief zwemadvies vanwege blauwalg. Er is een grote kans op huidirritatie en maag- en/of darmklachten.



Waarschuwing voor Kardingerplas



Voor recreatieplas Kardinge geldt vanaf 5 juli 2022 een waarschuwing voor blauwalgen. Dat is niet per se een negatief zwemadvies, maar er is wel kans op huidirritatie en maag- en/of darmklachten.



Controle zwemwater



Tijdens het badseizoen in Nederland, van 1 mei tot 1 oktober, worden de officieel aangewezen zwemplekken regelmatig onderzocht op verontreinigingen. Het meetpunt ligt op de plaats waar de meeste zwemmers worden verwacht óf waar het risico op verontreiniging het grootst is. Alle locaties worden minstens één keer per maand onderzocht en de locaties die een aanvaardbare of slechte zwemwaterkwaliteit hebben eens in de twee weken. Kijk voor de meest actuele informatie op Zwemwater.nl.



Zwembaden



Naast zwemmen in oppervlaktewater, kan je natuurlijk ook gewoon naar een zwembad gaan. Daarvoor kan je terecht bij de Papiermolen en Sportcentrum Kardinge.