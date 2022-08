Samen met de GGD werkt nachtburgemeester Merlijn Poolman aan een veiligheidstraining voor studentenverenigingen. Doel van de training is dat studenten leren omgaan met drugs en seks in het nachtleven. De studentenverenigingen kwamen zelf met het idee.

Dat meldt Dagblad van het Noorden. Door de coronapandemie lijken sommige omgangsnormen in het nachtleven vergeten doordat een jonge groep stappers niet heeft kunnen leren hoe het stappen 'hoort'.

De workshops zouden daar verandering in kunnen brengen. Tijdens de workshops gaan studenten (maximaal enkele tientallen) met een begeleider en elkaar in gesprek over drugs en seks. Er is ruimte voor eigen inbreng en de workshops duren een paar uur per keer. In de KEI-week zullen de eerste trainingen gegeven worden.