Er kan meer uit het Nederlandse deel van de Noordzee meer gas worden gewonnen dan tot nu toe werd gedacht. Vooral boven de Waddeneilanden liggen nog nieuwe velden.

Dat meldt de NOS op basis van onderzoek van TNO in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het zou volgens het instituut aantrekkelijker zijn om naar nieuwe gasvelden te boren, vanwege de hoge gasprijzen die waarschijnlijk voor een langere periode zullen aanhouden.



Al eerder zegde het kabinet toe om de vergunningsprocedure voor het boren naar gasvelden op zee te versnellen. De reden is het dreigende gastekort in Europa.



Uit het onderzoek komt naar voren dat de totale winbare voorraad met 16,8 miljard kubieke meter naar boven is bijgesteld. Er kan volgens het ministerie in totaal nog 78,2 miljard kuub gas gewonnen worden in het Nederlandse deel van de Noordzee. Het afgelopen jaar produceerde Nederland 8,9 miljard kuub aardgas op zee.



Vooral in het noordwestelijke deel van de Noordzee boven de Waddeneilanden liggen nog nieuwe velden met potentieel die de afhankelijkheid van Russisch gas in Nederland en Europa zouden kunnen verminderen.



De winning van dat gas is niet onomstreden. Zo verzetten de Nederlandse en Duitse Waddeneilanden zich tegen de exploitatie van het veld dat het olie- en gasbedrijf ONE-Dyas in productie neemt boven Schiermonnikoog en Borkum. Ook milieuorganisaties vinden het boren naar gas achterhaald en pleiten voor versnelde energiebesparing en de ontwikkeling van duurzame alternatieven.