Gasunie-dochter EemsEnergyTerminal heeft ook de resterende capaciteit in de lng-terminal in de Eemshaven verkocht. Engie SA neemt de laatste 1 miljard kuub (bcm) af. Al eerder werden contracten afgesloten met het Tjechische ČEZ en Shell Western lng B.V. De totale 8 bcm die beschikbaar is in de Eemshaven is hiermee 'uitverkocht'. De eerste levering van lng via de terminal vindt naar verwachting al medio september plaats.

Ulco Vermeulen, lid van de raad van bestuur van Gasunie, is blij dat het vastleggen van de contracten tot dit resultaat heeft geleid. "In een periode van slechts drie maanden is de drijvende lng-terminal nu volledig uitverkocht. In de komende weken gaat alle aandacht uit naar het technisch gereedmaken van de locatie waar de drijvende terminal komt te liggen. Ook dit zal in een recordtempo plaatsvinden".

Marc Pannier, lid van het directiecomité van ENGIE's bedrijfsentiteit 'Global Energy Management & Sales': "Deze nieuwe capaciteiten maken deel uit van de strategie van ENGIE om de bevoorrading van onze klanten veilig te stellen en de energie-onafhankelijkheid in Europa te ondersteunen." Met deze nieuwe capaciteiten, die aan de bestaande lng-portefeuille wordt toegevoegd, versterkt ENGIE - via haar bedrijfsentiteit 'Global Energy Management & Sales'- haar energie-diversificatiestrategie. Tevens vergroot zij hiermee haar mogelijkheden om lng te leveren aan Europa.

Tot dit jaar had Nederland alleen een lng-terminal in de haven van Rotterdam. Met de uitbreiding in de Eemshaven en de optimalisatie van de terminal in Rotterdam verdubbelt de importcapaciteit voor lng. De nieuwe lng-terminal in de Eemshaven zal bestaan uit twee drijvende FRSU's (Floating Storage and Regasification Units): de Exmar S188 en de Golar Igloo. De verwachting is dat deze begin september in de Eemshaven arriveren.

De drijvende terminal zal in de komende vijf jaar in de Eemshaven vloeibaar aardgas omzetten in gasvormig aardgas waarna het in het landelijke aardgasnetwerk kan worden ingevoerd. In totaal kan zo 8 miljard kubieke meter aardgas (8 bcm) extra naar Nederland gebracht worden.