De politie heeft in de nacht van maandag op dinsdag in een woning aan de Davidsstraat in de stad een gewonde man aangetroffen. De man blijkt te zijn neergestoken.

Volgens een woordvoerder van de politie is er op dit moment nog veel onduidelijk. Zo is het niet bekend op welke locatie het steekincident heeft plaatsgevonden, en zijn er dus ook geen sporen. Ook is er nog geen verdachte in beeld en weigert het slachtoffer vooralsnog aangifte te doen.



Het slachtoffer is met meerdere verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Hij was nog wel aanspreekbaar.



De politie meldde aanvankelijk nog dat het niet zeker was dat het om een steekincident zou gaan.