Een politieagent is maandagmiddag gewond geraakt toen hij een 18-jarige vrouw wilde aanhouden in Ten Boer. De vrouw gaf de agent een duw met een stuk glas in haar hand, waardoor de agent er een snee aan overhield.

De vrouw werd rond 17.30 aangehouden in de Gaykingastraat in Ten Boer, omdat ze voor dat gebied een terreinverbod heeft. Toen agenten haar van het terrein wilden halen, duwde ze een van de agenten met het glas in haar hand. De agent kon zijn dienst wel afmaken. De vrouw zit nog vast voor verhoor. Groningen Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Groningen