Zaterdagmiddag raakten drie mensen gewond bij een steekpartij in de Herestraat. Twee van de de drie werden later die dag gearresteerd.

Omstreeks kwart voor twee vond de steekpartij plaats ter hoogte van kledingwinkel WE. Omstanders belden 112 en hulpdiensten rukten massaal uit. Twee slachtoffers (beiden 28) werden aangetroffen; één van hen was zo ernstig gewond dat ambulanceverpleegkundigen hem moesten stabiliseren. Zij kregen daarbij hulp van een Mobiel Medisch Team dat snel ter plaatse was dankzij de inzet van een traumahelikopter die landde op de Grote Markt.



Een verdachte (26) werd al snel aangehouden in de Gelkingestraat. Ook de verdachte bleek gewond. Later op de dag werd ook een van de slachtoffers die in de Herestraat werd gevonden aangehouden.



De politie doet onderzoek. Er word gesproken met getuigen en mensen met camerabeelden van het incident worden opgeroepen deze te delen met de politie. Ook camerabeelden van omliggende winkels zullen bekeken worden.



Voor getuigen is slachtofferhulp beschikbaar. Slachtofferhulp is telefonisch te bereiken via 0900-0101.