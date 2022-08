VluchtelingenWerk Nederland heeft aangekondigd een kort geding aan te spannen tegen hen Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) vanwege de opvangcrisis in Ter Apel. Met de rechtszaak hoopt de organisatie dat gemeenten gedwongen kunnen worden om opvanglocaties beschikbaar te stellen.

VluchtelingenWerk Nederland kondigde begin juli het aanspannen van een kort geding aan wanneer asielzoekers op 1 augustus nog steeds niet volgens de minimale wettelijke vereisten werden opgevangen.



En dat is zo. Honderden asielzoekers slapen op het gras buiten het aanmeldcentrum in Ter Apel, anderen zitten al maanden in crisisnoodopvanglocaties zoals tenten en sporthallen waar ze maar weinig privacy hebben. Deze opvang heeft een negatief effect op zowel de fysieke als mentale toestand van de vluchtelingen.



VluchtelingenWerk Nederland spreekt over een "bestuurlijke crisis". Jarenlang heeft het Rijk adviezen en waarschuwingen wat betreft opvang genegeerd. Er werden bezuinigingen doorgevoerd en asielzoekerscentra werden gesloten. De organisatie claimt dat het Rijk niet doortastend genoeg is en dat de vrijblijvende verzoeken aan gemeenten om opvanglocaties beschikbaar te stellen te weinig teweegbrengen.



De dagvaardiging wordt binnen drie weken verstuurd.