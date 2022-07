In de binnenstad van Groningen is een onbekende zaterdagmiddag ernstig gewond geraakt bij een steekpartij in een kledingwinkel in de Herestraat. Deze straat werd in verband met onderzoek afgesloten. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis vervoerd en op de Grote Mark landde een helikopter.

De politie meldt dat het steekincident om omstreeks kwart voor twee zaterdagmiddag was in de Herestraat. Daarbij raakte in ieder geval één persoon gewond. Deze is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Kort na het incident kon in de Gelkingestraat een verdachte aangehouden worden die werd overgebracht naar het politiebureau. De steekpartij zou zich hebben voorgedaan in de kledingwinkel van WE. Het slachtoffer werd zo ernstig gewond dat ambulanceverpleegkundigen hem moesten stabiliseren. Zij kregen daarbij hulp van een Mobiel Medisch Team dat snel ter plaatse was dankzij de inzet van een traumahelicopter die landde op de Grote Markt.