Bij de Sportlaan in Groningen is donderdagmiddag rond half vier een steekpartij geweest. Hierbij raakte een persoon gewond.

De steekpartij vond plaats bij een aanleunwoning van Maartenshof. Het slachtoffer werd door ambulancepersoneel behandeld in een woning en is daarna naar het ziekenhuis overgebracht.



De politie heeft een man in de omgeving aangehouden. Daarbij is een mes aangetroffen. Onderzoek moet uitwijzen welke rol deze verdachte heeft gespeeld bij het steekincident.