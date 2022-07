Het originele pak van Jack Nicholson dat hij droeg in de film "The Joker" komt naar Groningen. Ook het Batman pak van Ben Affleck en de originele kostuums van Wonder Woman zijn vanaf morgen, zaterdag 30 juli te bewonderen. Ze maken deel uit van een bijzondere expositie in Forum Groningen.

Het betreft de grote internationale tentoonstelling The Art of DC - The Dawn of Super Heroes, in Forum Groningen, tot en met 8 januari 2023 te zien.

The Art of DC bevat meer dan 160 originele tekeningen en 200 artworks van DC's beroemdste Super Helden én Super Schurken, tientallen originele kostuums en rekwisieten uit de blockbuster-films, filmfragmenten en interviews.

Zo zie je de ruim 3 meter grote Batpod uit de Batman-vertolking van Christopher Nolan, de Batmobile afkomstig uit Joel Schumachers film, het Joker-pak van Jack Nicholson, Christopher Reeve's beroemde Superman-cape en Lynda Carter's iconische Wonder Woman-kostuums uit de jaren zeventig.

Daarnaast zijn er honderden originele tekeningen, gemaakt voor de klassieke strips, en evenzovele voorbereidende storyboards en artwork van de verschillende bioscoopfilms te bekijken. En uiteraard word je ondergedompeld in filmfragmenten en interviews met acteurs en makers van de superheldenfilms.