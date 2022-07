In Oude Pekela in de provincie Groningen wordt een volledige wijk met dertien huizen van hennep gemaakt. Het wordt daarmee een milieuvriendelijke woonwijk, met hennep uit eigen dorp.

Dat meldt economie.groningen.nl. Het bouwmateriaal van de huizen wordt geleverd door Dun Agro, dat gevestigd is in Oude Pekela. Dun Agro teelt industriële hennep dat kan worden gebruikt voor allerlei menselijke behoeften: kleding, huisvesting, voedsel en medicijnen. Oprichter Albert Dun (66) houdt zich sinds 1994 bezig met hennepteelt en de verwerking van de primaire vezels. Zelf woont hij al jaren in een hennephuis in Oude Pekela.



Aan kijkophetnoorden.nl vertelt hij dat een hectare hennep per jaar 15 ton CO2 opneemt, twee keer zo veel als een bos van die omvang. In combinatie met een efficiënt bouwproces zijn de huizen in de nieuwe woonwijk straks CO2-negatief, wat inhoudt dat ze meer CO2-opnemen dan uitstoten.



Dun Agro is met 1300 hectare aan hennep de grootste producent van Nederland en de groei is er volgens Dun nog lang niet uit. "Hennep is het bouwmateriaal van de toekomst. Het groeit snel en houdt je huis koel in de zomer en warm in de winter. Ideaal toch?" zegt hij tegen kijkophetnoorden.nl.



In Nederland staan in totaal nog geen honderd hennephuizen. Aannemers vinden het vaak te duur, want bouwen met hennep is 10 procent duurder dan regulier bouwen. Daarnaast heeft hennep een negatieve reputatie. De groene Groningse vezels worden volgens Dun te vaak gekoppeld aan wiet en stoned worden. Wie met hennep werkt blijft volgens de ondernemer gewoon met beide benen op de Groningse klei staan. "Er is meer aandacht nodig voor de mogelijkheden van hennep. Je kunt er zo verschrikkelijk veel mee doen. Ik zou het wel van de daken willen schreeuwen. Dat kan prima trouwens, hennep is namelijk ook nog eens heel erg stevig."