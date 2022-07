Onder het toeziend oog van helikopterpiloten van de politie is woensdagavond rond 20.30 uur een luchtballon nogal ongelukkig geland op een weiland achter landgoed Lemferdinge nabij Friescheveen Haren. Getuigen melden dat de ballon tollend boven het meer vloog en dat men wanhopige stoten vuur in de ballon stuwde om hoogte te houden.

De stuurloze ballon werd opgemerkt door passanten, die de politie belden. Die ging niet alleen met auto's naar de regio, maar ook werd een politiehelikopter de lucht in gestuurd. Deze hoefde niet in actie te komen. De ballon kwam terecht in een weiland nabij de Oosterland ten oosten van Paterswolde. Eenmaal op de grond werden de ballonvaarders 'veilig opgevangen' door de politie. Er zijn voor zover bekend geen gewonden gevallen.



De problemen zouden zijn veroorzaakt door een gat in de ballon. Daardoor werkten de draaikleppen niet meer volledig en was de ballon niet meer goed te besturen. De ballonvaarder zocht daarop contact met de luchtverkeersleiding van Eelde en zette zijn noodlanding in.