De brandweer is woensdagavond rond 20.00 uur opgeroepen naar het Hoofdstation in Groningen vanwege een gaslekkage. Het treinverkeer werd rond 22.00 uur weer hervat.

Waar het exact gelekt heeft, is niet bekend. Perron 3A en 5A werden tijdelijk afgesloten. Enexis heeft het lek kunnen repareren. Na twee uur konden alle treinen weer rijden.



Op last van de brandweer waren meerdere perrons afgesloten vanwege een mogelijk gaslek. Aanvankelijk meldde ProRail dat het treinverkeer in alle richtingen was stilgelegd, maar later bleek dat er tijdelijk geen treinen reden tussen station Groningen en Delfzijl, Eemshaven en Leeuwarden. Het is niet bekend wat de oorzaak van de gaslucht is geweest.