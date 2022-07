Verkeer dat van Assen naar Groningen wil, moet rekening houden met verkeershinder. Boeren hebben als protestactie bij Assen-Zuid modder op de op- en afritten gestort.

Ook op andere plekken in het land hebben boeren afval, mest en hooi op snelwegen gedumpt. Op verschillende plekken is er brand gesticht. Rijkswaterstaat noemt de acties onwenselijk en gevaarlijk. Het opruimen is in volle gang.