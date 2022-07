Platform Kerk en Aardbeving organiseert dinsdag 16 augustus een oecumenische dienst, precies tien jaar na de aardbeving in Huizinge die een kracht had van 3,6. Het doel van de dienst - 's avonds vanaf half acht in de Petrus en Pauluskerk te Loppersum - is om samen te zoeken naar verbinding.

Met de klap in Huizinge op 16 augustus 2012 om 22:31 uur veranderde er iets in het collectieve bewustzijn in Nederland. De beving betekende de start van erkenning van de Groningse mijnbouwschade.

Nu, tien jaar later, moet er nog steeds veel gebeuren. Dit is opnieuw duidelijk geworden in de eerste week van de openbare verhoren van de Parlementaire Enquête. Velen wachten nog op een oplossing. Een dieperliggend probleem is daarbij ook het verlies van verbondenheid dat optreedt. Vooral als elke schade individueel wordt behandeld. Verbondenheid herstellen is meer dan enkel schadeherstel. Wonden in mensenlevens, in buurten, en ook tussen dorpen moeten weer genezen. Oplossingen kunnen er alleen komen als er werkelijk verbinding blijft.

"Pas als er weer verbinding ontstaat, sociale cohesie, ontstaat er ruimte om te groeien in vertrouwen. Vertrouwen in een toekomst voor Groningen. Vertrouwen dat beloften worden nagekomen. Vertrouwen dat we samen tot een werkbare situatie kunnen komen", aldus het Platform.

Om die reden staan erkenning, verbinding en vertrouwen centraal en is iedereen welkom. De oecumenische dienst vindt plaats in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. De dienst wordt geleid door leden van het Platform Kerk en Aardbeving uit verschillende kerken in de regio.