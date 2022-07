Medewerkers van zorgboerderij Oldenbosch in Holwierde luiden de noodklok over een angstcultuur, seksuele intimidatie op de werkvloer en het wegsluizen van geld. Ook zouden de eigenaren het personeel dag en nacht in de gaten houden met camera's. De Groningse GGD is inmiddels een onderzoek gestart.

Dat meldt RTV Noord, waaraan de problemen gemeld zijn door zes voormalige werknemers van de zorgboerderij. Zij deden - in de meeste gevallen anoniem - hun verhaal bij de nieuwszender.



Zorgboerderij Oldenbosch biedt allerlei vormen van zorg. In mei 2019 beginnen Gerrie Stuut en partner Dennis Roelofsen een woongroep voor jongeren die niet meer thuis kunnen wonen. Ook is er dagopvang voor jeugd en dementerende ouderen en een bed and breakfast. Anderhalf jaar later opent het koppel een tweede locatie, midden in het dorp Holwierde. Op deze woonzorggroep aan de Hoofdweg, met plek voor negen dementerende volwassenen, gaat het mis.



Allereerst is er een personeelstekort, waardoor er regelmatig ongeschoold personeel op de groep staat, vertellen medewerkers. Deze invallers weten niet of nauwelijks hoe ze moeten omgaan met kwetsbare mensen. Personeelsleden met corona of fysieke klachten moeten verder verplicht aan het werk, anders dreigde Stuut ze op staande voet te ontslaan, zo zegt een van de werknemers.



Daarnaast voelen meerdere medewerkers zich seksueel geïntimideerd door eigenaar Gerrie Stuut. Volgens een vrouwelijke medewerkers waren seksueel getinte opmerkingen heel normaal, ook richting bewoners. Het meest opmerkelijke gebeurde rond Kerst vorig jaar. Onder toeziend oog van allerlei collega's kreeg een vrouwelijke medewerker als kerstpakket een sekspakket met dildo's en andere seksartikelen.



Daarnaast moest er volgens de medewerkers steeds vaker bezuinigd worden, onder andere op eten en drinken. Een voormalig cliënt bij de dagopvang bevestigt dat er wel eens eten werd gehaald uit de biobak, dat over datum was en eigenlijk bedoeld voor de dieren.



Ook hangen er tientallen camera's in het pand, volgens de werknemers. Volgens een van de werknemers spreekt Stuut mensen aan op handelingen die hij via de camera's heeft gezien.



In 2020 krijgt zorgboerderij Oldenbosch in totaal 14.400 euro als zorgbonus voor het personeel, blijkt uit cijfers van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Meerdere medewerkers geven aan deze bonus niet te hebben gekregen.



Op 1 juli krijgen medewerkers en cliënten te horen dat de woonzorggroep op 1 augustus stopt. Op dat moment zijn er nog zes bewoners. Familieleden en werknemers zijn verbouwereerd en moeten zelf overplaatsing en een andere baan regelen.



Medewerkers brengen de misstanden aan het licht in de hoop dat de zorgboerderij stopt en dat de eigenaar niks meer mag beginnen.



Vakbond FNV spreekt er schande van en laat weten de afgelopen tijd signalen te hebben gekregen over zorgboerderij Oldenbosch.



Eigenaar Gerrie Stuut bevestigt hij dat er "voor de veiligheid van cliënten en werknemers" camera's in het pand aan de Hoofdweg hangen. De camera's registreren volgens hem enkel beelden en geen audio, en alle werknemers zijn volgens hem op de hoogte. Verder is er volgens Stuut wel degelijk geholpen bij de zoektocht naar een ander onderkomen voor zes bewoners van de gestopte woonzorglocatie en voor een plek waar werknemers open konden solliciteren, zonder concurrentiebeding.



Dat er ongeschoold personeel op de woonzorglocatie werkt, spreekt Stuut tegen. Hij bevestigt wel dat werknemers de vraag kregen om in coronatijd te werken, om continuïteit te waarborgen. Op de vraag of hij de toegekende zorgbonus heeft uitgekeerd aan personeel, zegt Stuut dat die bonus is aangevraagd en uitgekeerd aan de personeelsleden die destijds intensief werkzaam zijn geweest met cliënten. Als het om seksuele intimidatie gaat, is Stuut kort: "Daar klopt helemaal niets van."



De Groningse GGD is inmiddels een onderzoek gestart. Dat is gebeurd nadat de gemeente Eemsdelta daar signalen over binnenkreeg. Over de inhoud van het onderzoek kan een woordvoerder van de gemeente niets zeggen.