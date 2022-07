Komende week, vanaf woensdag 27 juli, gaat een subsidieregeling open voor inwoners van de gemeente Groningen. De subsidie VVG is voor particuliere huiseigenaren in het aardbevingsgebied die op 6 november 2020 geen onderdeel waren van het versterkingsprogramma.

Eerder al ging de regeling open voor de gemeenten Aa en Hunze en Eemsdelta, en vanaf 27 juli is een deel van de gemeente Groningen aan de beurt, althans alleen in straten met bepaalde postcodes. Na Groningen komen ook nog aan de beurt de gemeenten Het Hogeland, Midden-Groningen, Oldambt en Westerkwartier.

Inwoners van de gemeente Groningen kunnen vanaf 27 juli respectievelijk 3 augustus de subsidie Verduurzaming en Verbetering Groningen (VVG) van euro 10.000 aanvragen bij het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN).

De subsidie Verduurzaming en Verbetering Groningen (VVG) van 10.000 euro gaat vanaf 6 juli 2022 in stappen - per gemeente - open. Inwoners van de gemeente Groningen kunnen vanaf 27 juli respectievelijk 3 augustus de subsidie van euro10.000 euro aanvragen bij het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). Dit kan tot en met 31 december 2025.

De subsidie VVG is voor particuliere huiseigenaren in het aardbevingsgebied die op 6 november 2020 geen onderdeel waren van het versterkingsprogramma. Met deze subsidie kunnen eigenaren achterstallig onderhoud verrichten en hun woning verduurzamen en verbeteren. Bekijk de postcodelijst om te zien of uw woning in aanmerking komt.

U heeft tot en met 31 december 2025 de tijd om de subsidie aan te vragen via Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN).

Voor deze laatste subsidieronde is voldoende budget beschikbaar. Iedereen die in aanmerking komt, krijgt daarmee de mogelijkheid om deze subsidie aan te vragen. Na de aanvraag krijgen inwoners binnen 13 weken te horen of hun aanvraag is goedgekeurd.

Meer weten?

Ga naar de website van SNN voor een overzicht van veel gestelde vragen.

Download hier de flyer Subsidie Verduurzaming en verbetering Groningen euro10.000.

Deze subsidie wordt mogelijk gemaakt en is opgesteld door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Het SNN voert deze subsidie in opdracht van het ministerie uit en zorgt ervoor dat de subsidieaanvraag in behandeling wordt genomen en het geld bij de mensen terecht komt. De subsidie VVG is onderdeel van de bestuurlijke afspraken die door Rijk en Regio zijn gemaakt op 6 november 2020.