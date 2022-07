Inwoners van Groningen die menen het geluid te horen van het inheien van palen, dit weekend of maandag, hebben gelijk: er wordt inderdaad geheid. Medewerkers van de Aannemers Combinatie Herepoort zijn aan de slag bij het viaduct aan de Paterswoldseweg.

Het heien van nieuwe palen voor het viaduct aan de Paterswoldseweg kan dit weekend en maandag tot ver in de stad te horen zijn. Dat komt doordat er met staal op staal gewerkt wordt. De aannemer werkt van 7.00 uur tot 22.00 uur. De onderdoorgang van de Paterswoldseweg is vanwege de werkzaamheden afgesloten voor alle verkeer.

Voor het nieuwe viaduct moeten we zowel grote als kleine palen inheien. Afgelopen week hebben we eerst zand aangevoerd als ondergrond voor de heistellingen. Woensdag hebben we de kleine heistelling opgebouwd. Gisteren (donderdag) en vandaag (vrijdag) is tussen de noordzijde van het viaduct en het tijdelijke viaduct de grote heistelling verrezen.

Het heien van de kleine palen is donderdag begonnen en duurt nog tot en met vrijdag 29 juli. "Van zaterdag 23 tot en met maandag 25 juli heien we ook de grote palen in", aldus de website aanpakringzuid.nl.