De provincie Groningen heeft samen met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) subsidie beschikbaar gesteld voor groot onderhoud en restauratie rijksmonumenten.

Eigenaren van rijksmonumenten in de provincie Groningen kunnen dit najaar weer een aanvraag indienen voor groot onderhoud en restauratie van hun pand. De aanvragen kunnen vanaf 3 oktober tot 15 november 2022 worden ingediend bij de provincie. Voor de tweede aanvraagronde van 2022 is 3.500.000 euro beschikbaar.

Aardbevingsgemeenten



Het grootste deel van het budget is bestemd voor gebouwde rijksmonumenten, rijksmonumenten met een woonfunctie en groene rijksmonumenten in de aardbevingsgemeenten. Hiervoor is 2.250.000 euro beschikbaar. Voor dit gebied hanteert de provincie gemeentegrenzen uit 2018. Dit waren de gemeenten Appingedam, Bedum, Delfzijl, De Marne, Eemsmond, Groningen, Loppersum, Midden-Groningen, Ten Boer en Winsum. De gemeente Oldambt is ook onderdeel van het gebied.

Overige gemeenten

Voor de rest van de provincie is een subsidiepot van 850.000 euro beschikbaar. Hier komen woonhuismonumenten niet voor subsidie in aanmerking. Voor monumentale tuinen, parken en begraafplaatsen (zogenaamde groene rijksmonumenten) is 400.000 euro gereserveerd.



GRRG

De subsidieregeling GRRG is bestemd voor groot onderhoud waaronder restauratie voor gebouwde rijksmonumenten en voor restauratie van groene rijksmonumenten. In een subsidieaanvraag voor restauratie kan een aanvraag voor de kosten van herbestemming en van maatregelen om energie te besparen worden meegenomen. In de eerste helft van 2022 was er subsidie voor onder andere (woon)boerderijen, kerken, een orgel, herenhuis, gasthuis, woonhuis en een molen.