Wie een baan zoekt in de beveiligingsbranche kan momenteel te kust en te keur in de provincie Groningen. Want, nadat deze sector het zeer zwaar had tijdens de lockdowns door corona, zit de groei er weer goed in, zo meldt het UWV in een overzicht van de arbeidsmarkt in de provincie Groningen. Daarin staat ook dat het aantal mensen met WW-uitkeringen snel is afgenomen.

De afgelopen twee jaar was er door lockdowns, reisbeperkingen en afgelaste concerten en evenementen plots veel minder werk voor beveiligers. Vanaf het 2e kwartaal van 2021 herstelde de branche zich. Het aantal vacatures groeide en kwam in de zomermaanden van 2021 al uit boven het niveau van vóór corona.

Dat herstel zet door: in het eerste kwartaal van 2022 stonden in Groningen bijna 200 vacatures open voor beroepen in de beveiliging. In het merendeel van de vacatures worden objectbeveiligers gevraagd, daarnaast gaat het om ambulant beveiligers en parkeerwachters. Voor werkzoekenden zijn er dan ook goede kansen om een baan in de beveiliging te vinden op diverse mbo-niveaus..

Minder WW-uitkeringen in juni

Eind juni telde Groningen 5.341 WW-uitkeringen. Dat was 1,7 procent van de Groningse beroepsbevolking. Het aantal WW-uitkeringen in Groningen nam in juni af met 129 uitkeringen (-2,4 procent) ten opzichte van vorige maand. Vanuit alle sectoren daalde de WW. Vooral onder WW'ers uit bouw, uitzendbranche en horeca & catering nam het aantal uitkeringen af. Met name de WW-uitkeringen aan technisch en transport personeel verminderden. Eind juni 2022 was het aantal WW-uitkeringen in Groningen ruim lager dan een jaar eerder (-27,6 procent).