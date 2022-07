Vanaf aanstaande zaterdag 23 juli om 10.00 uur is iedereen weer van harte welkom voor een avontuurlijke wandeling door het gratis toegankelijke Maisdoolhof Meerstad. Het maisdoolhof is bijna drie voetbalvelden groot en telt maar liefst vier kilometer aan paden. Voor de kleinste kinderen is er een klein doolhof. Mits de weersomstandigheden het toelaten, is het Maisdoolhof Meerstad tot en met 1 oktober dit jaar te bezoeken.

Op zaterdag 23 juli om 10.00 uur is het maisdoolhof open voor iedereen. De eerste 200 bezoekers krijgen gratis popcorn en er is live muziek.

Maisdoolhof Meerstad

Het doolhof ligt pal naast strand Meeroevers, een recreatiestrand met alle voorzieningen voor een leuke en actieve dag. In de vakantieperiode van 23 juli t/m 28 augustus is het Maisdoolhof Meerstad van dinsdag tot en met zondag van 10.00 tot 17.30 uur geopend. Na 28 augustus is het maisdoolhof open op woensdag tot en met vrijdag van 12.00 tot 17.30 uur en op zaterdag en zondag van 11.00 tot 17.30 uur. Voor groepen en bijvoorbeeld kinderfeestjes zijn er andere openingstijden mogelijk en is er de mogelijkheid om een arrangement te boeken bij Het StrandHuis, de horecagelegenheid aan strand Meeroevers.

Bij regenval is het doolhof gesloten. Het maisdoolhof blijft, zolang de weersomstandigheden het toelaten, open tot en met 1 oktober.

Locatie

Het Maisdoolhof Meerstad ligt vlakbij de brede school in de wijk Meeroevers en is vanaf de Hoofdweg eenvoudig met de auto of per fiets te bereiken. Adres: Waterviolier 2, Meerstad.

Meer informatie is te vinden via de website meerstad.eu/maisdoolhof en via de speciale Facebookpagina ‘Strand Meeroevers & Maisdoolhof Meerstad’.