Het oefenduel tussen FC Groningen en Werder Bremen van komende zaterdag 17.00 uur in Delmenhorst is op last van de lokale autoriteiten in Duitsland afgelast. Groningen zoekt nu naar alternatieven om een andere tegenstander te vinden. Supporters die al een ticket hadden gekocht, krijgen hun geld terug.

Bij het duel waren oorspronkelijk 400 FC Groningen supporters welkom. De lokale autoriteiten in Duitsland hebben beide clubs dinsdag in de namiddag laten weten dat het duel om veiligheidsredenen niet kan doorgaan. FC Groningen betreurt de situatie voor de supporters die voornemens waren het duel te bezoeken. Het betrof een extra oefenwedstrijd en was eerst niet in het schema opgenomen. Afgelopen zaterdag speelde FC Groningen in Osnabrück een oefenwedstrijd waar honderden FC-supporters aanwezig waren. Voor zover bekend is dat zonder wanklanken verlopen. Supporters die reeds online een ticket hebben aangeschaft zullen hun geld teruggestort krijgen. FC Groningen neemt contact op met supporters die een ticket aan de supportersbalie aangeschaft hebben over het terugstorten van het aankoopbedrag