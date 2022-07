De temperatuur stijgt nog harder dan maandag en hoewel het in het zuiden van het land nóg warmer wordt, tikt het kwik hier ook 36 graden aan. En dat is niet alleen te merken aan de temperaturen, maar ook aan bedrijven die dinsdagmiddag massaal de werkzaamheden neerleggen.

De Kaaskop is vandaag in Groningen én Haren 's middags dicht vanwege de extreme hitte. "Als alle kazen smelten stoppen wij er ook even mee", schrijft eigenaar Cor Dijkstra op Facebook.



De Albert Heijn laat weten dinsdagmiddag geen boodschappen te bezorgen. De supermarktketen vindt het onverantwoord om bezorgers met deze weersomstandigheden op pad te sturen. Klanten zijn per mail op de hoogte gebracht. Zij kunnen online een nieuw moment kiezen om hun boodschappen te laten bezorgen.



Ook andere bezorgservices nemen maatregelen. Zo mogen medewerker van PostNL ook na 18.00 uur nog pakketjes bezorgen, als het minder heet is. Bij Thuisbezorgd mogen werknemers meer pauzes nemen.



Ook de test- en vaccinatielocaties van GGD Groningen zijn vanmiddag gesloten vanaf 12.00 uur. Mensen met een afspraak kunnen de afspraak verzetten.



Vanaf 13.00 uur zullen de bruggen in de gemeente Groningen niet meer opengaan vanwege de hitte. De gemeente is bang dat de bruggen anders niet meer open of dicht kunnen. Het plan is om de bruggen woensdagochtend om 9.30 weer te openen.