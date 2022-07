Wie niet perse weg wil tijdens de zomervakantie kan ook overwegen om de eigen woning te isoleren. "Dan heb je het hele jaar plezier van je vakantiegeld", zo meldt de gemeente Groningen over een bijzondere inkoopactie.

Begin met isoleren! Hierdoor woon je koel in de zomer en warm in de winter. Ook zonnepanelen zijn een goede investering. Zo bespaar je op je energierekening, verhoog je je woningwaarde en zorg je voor een schone buurt. Doe daarom mee aan onze inkoopactie spouwmuur-, dak-, vloer-, HR++isolatie, zonnepanelen of een combinatie via de website van duurzaam Groningen.



Een goede besteding van je vakantiegeld dus! Er zijn ook subsidies en voordelige leningen om te verduurzamen. Meer informatie en aanmelden via de website van Duurzaam Groningen.