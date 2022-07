Dat was het dan. Afgelopen nacht reed de allerlaatste bus over de Grote Markt. De binnenstad van Groningen is vanaf zondag dan ook helemaal busvrij. En ook: een 'nieuwe' en heringerichte Grote Markt - met bomen en een fontein - is nu weer een stap dichterbij.

Wie nu met de bus naar de binnenstad gaat, kan uitstappen op het Zuiderdiep, bij de Westerhaven of de nieuwe haltes bij de Stadsschouwburg. Vanaf deze plekken is het een paar minuten lopen tot je in hartje centrum bent. Voor mensen die slecht ter been zijn is er vervangend vervoer: zij kunnen gebruikmaken van een riksja.



Nu de bussen zijn verdwenen, ontstaat er ruimte om de Grote Markt opnieuw in te richten. De werkzaamheden starten na de zomer. Pas eind volgend jaar is de meest opvallende ingreep: de plaatsing van een rij bomen voor de oostwand. Behalve bomen komen er ook zitjes, speelelementen en een fontein. Groningen Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Groningen