Aan het einde van deze zomer komen weer veel internationale studenten naar Groningen hier om te studeren. Tijdens deze 'piekperiode' organiseert de gemeente opvang voor in totaal 111 studenten op verschillende locaties in de stad. Internationale studenten kunnen deze plekken boeken voor de periode tussen 1 augustus en 1 november.

De plekken bestaan uit twee-, drie- en vierpersoonskamers en een kleine slaapzaal, verspreid over verschillende locaties: Vondellaan, Admiraal de Ruijterlaan, Donderslaan en Hoogeweg.



Tijdens de piekperiode aan het einde van de zomer komen nieuwe internationele studenten aan, terwijl afgestudeerde studenten vaak nog niet uit hun kamers vertrokken zijn. Daarom is extra opvang tijdens deze periode nodig. Tijdens hun verblijf in de opvanglocaties, kunnen internationale studenten een andere kamer zoeken.



Vanwege de knellende woningmarkt in Groningen communiceren de hoger onderwijsinstellingen, studentenorganisaties en gemeente actief naar internationale studenten dat ze er beter voor kunnen zorgen dat ze vóór 1 augustus een kamer hebben gevonden als ze in Groningen gaan studeren. "Besluit je toch om zonder kamer naar Groningen te komen, dan ben je hoogstwaarschijnlijk voor langere tijd aangewezen op hotels of hostels, mocht daar nog plaats zijn. Dit zorgt voor hoge kosten, ongemak en onrust voor jezelf. Heb je na 1 augustus nog geen kamer? Dan adviseren we je om niet naar Groningen te komen."



De gemeente doet in de studiejaren 2022-2023 en 2023-2024 een proef met Hospi Housing. Een onzelfstandige kamer in huis verhuren is daardoor tijdelijk zonder vergunning toegestaan. Per studiejaar mag één kamer worden verhuurd voor een maximale periode van 6 maanden via Hospi Housing. Inmiddels zijn al tien hosts geworven en hebben zich vijftig studenten aangemeld.



De 111 plekken voor de piekperiode zijn te boeken via athomeingroningen.com. Het aantal plekken en de beschikbare periode verschilt per locatie.