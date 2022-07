Aankomende week worden er bij de Europaweg damwandplanken ingetrild voor een nieuw viaduct van de zuidelijke ringweg. Een deel hiervan moet 's nachts gebeuren, omdat de Europaweg overdag niet mag worden afgesloten. Het intrillen kan overlast geven in de omgeving van het Europaplein.

Het eerste deel van de damwandplanken wordt in de nacht van zondag 17 juli op maandag 18 juli ingetrild. Daarvoor wordt vanaf zondagavond 17 juli om 20.00 uur de oprit vanaf de Europaweg richting Drachten afgesloten. Het intrillen van de damwandplanken duurt tot in de nacht. Maandagochtend 18 juli om 6.00 uur is de oprit weer open.



Dinsdag 19 juli wordt er om 7.00 uur gestart met het tweede deel van de damwanden. Combinatie Herepoort verwacht de hele dag bezig te zijn tot 19.00 uur.



Het intrillen van damwandplanken geeft geluids- en trillingshinder voor de omgeving. Direct omwonenden hebben een brief gekregen. Op de afbeelding hieronder staat de precieze locatie van de werkzaamheden.