Een nieuw spectaculair onderdeel in de werkzaamheden voor de vernieuwing van de zuidelijke ringweg. Dat is de aanleg van een "Verbindingsboog" op het Vrijheidsplein, die de zuidelijke en westelijke ringweg straks met elkaar gaat verbinden. Maandagnacht begint de aannemer met het storten van beton, en dat kan zorgen voor enige geluidsoverlast voor omwonenden, zo waarschuwt de website aanpakringzuid.nl

In de nacht van maandag 18 op dinsdag 19 juli voeren medewerkers van de aannemer een grote betonstort uit aan de noordzijde van het Vrijheidsplein. De voorbereidende werkzaamheden beginnen maandag om 18.00 uur. Ze werken de hele nacht door en verwachten klaar te zijn dinsdag om 12.00 uur. Omwonenden en hotelgasten moeten rekening houden met overlast. De werkzaamheden zijn te volgen op deze webcam.

Aan de noordkant van het Vrijheidsplein werken de bouwers aan het dek van de verbindingsboog voor het verkeer vanaf het Julianaplein naar de westelijke ringweg.

Voor dit betonnen brugdek gaan ze in de nacht van maandag 18 op dinsdag 19 juli beton storten. Dit moet in de nacht, omdat het beton in de zon te snel zou uitdrogen. De stort is een technische uitdaging vanwege de ´verkanting´. Dat is een dwarshelling die in de bocht komt, om te voorkomen dat de auto´s straks ´uit de bocht vliegen´.