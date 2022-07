Ook zonder Russisch gas zullen er in Nederland komende winter geen gastekorten zijn. Althans, als er aan een aantal randvoorwaarden voldaan wordt, zo stelt landelijk gasnetbeheerder Gasunie Transport Services (GTS). Noodmaatregelen, zoals extra productie uit het Groningenveld en afschakeling van de industrie, lijken de komende maanden dan ook niet nodig te zijn, stelt GTS-directeur Bart Jan Hoevers.

Er zijn wel een aantal randvoorwaarden. Zo moeten de kolencentrales op volle kracht blijven draaien, en moet de Nederlandse lng-capaciteit worden verdubbeld. Ook zal de vraag naar gas - die ligt nu zo'n 20 procent lager door de hoge prijzen - niet moeten stijgen.



"Het is goed nieuws voor Nederlandse afnemers dat er onder randvoorwaarden in de komende winter niemand verplicht van het gas hoeft te worden afgeschakeld. Hierdoor lijken andere noodmaatregelen zoals extra productie uit het Groningenveld de komende maanden niet nodig te zijn. Het blijft nodig om met elkaar op aardgas te besparen", stelt Hoevers. "Belangrijk is ook dat de maatregelen voor voldoende gas in gasopslagen en een maximaal lng-aanbod gerealiseerd worden."

GTS stelt verder, op basis van analyses, dat Nederland het komende gasjaar (vanaf oktober 2022) in staat is om maximaal 35 miljard m3 aardgas naar Duitsland te transporteren. Bart Jan Hoevers: "Vanuit Nederland helpen we graag om meer gas naar Duitsland te krijgen. 35 miljard m3 is het maximum dat het binnenlandse Duitse gastransportnet kan verwerken. Dit volume staat bijna gelijk aan het totale Nederlandse jaarverbruik."



Gasunie heeft de afgelopen maanden hard gewerkt aan alternatieven voor Russisch aardgas. Nog dit kalenderjaar verdubbelt de lng-importcapaciteit van Nederland via Gate Terminal en de nieuwe EemsEnergy Terminal van circa 12 miljard m3 naar 24 miljard m3. D