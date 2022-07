Dinsdagmiddag presenteren vijf studenten van Noorderpoorts Art & Design-opleiding een stage-opdracht: een serie kunstige panelen aan de zuidkant van het centraal station. De twaalf panelen vormen een trein die een alternatieve, positieve kijk op de wereld biedt. Een trein waarvan het eerst nog onzeker was of hij het hoofdstation wel zou halen.

Vijf studenten mochten onder leiding van street artists en docenten Elroy Gramsbergen en Quinten van Duuren een 48-meter lang kunstwerk maken op de bouwschutting achter het station. Na een onderzoek over de plek en de context van het werk sloegen de studenten driftig aan het ontwerpen. Een concept werd getoond aan opdrachtgevers Groningen Spoorzone, aannemer Strukton en de Gemeente Groningen. De creatie leek in kannen en kruiken, tot er begin 2022 op een ochtend een belletje kwam.

De kunstwerken zijn geïnitieerd door Positive Propaganda, een initiatief van Arnoud Evenhuis, Marloes Dekkers en René Raap. In het voorjaar van 2021, midden in de coronapandemie, vond Arnoud Evenhuis, eigenaar van communicatiebureau Buenaparte, dat er meer ruimte moest komen voor positieve berichten in het straatbeeld.

Mensen worden overspoeld met nare nieuwsberichten en opdringerige reclames. Wat zou het tof zijn als daar verandering in zou kunnen komen, dacht Arnoud. Hieruit ontstond Positive Propaganda, een beweging die het straatbeeld positiever en vrolijker wil maken door het werk van jonge beeldmakers. Gemeente Groningen steunt dit initiatief om zo samen de creatieve sector een boost te geven.

Sinds dat voorjaar zijn er diverse projecten geweest van het initiatief, waaronder een kleurplaten- en posteractie. "We hadden een aantal jonge beeldmakers de opdracht gegeven om posters te maken die ook zwart-wit afgedrukt konden worden. Die hebben we toen op basisscholen laten inkleuren en daarna verspreid door de stad. Dat was een super leuke actie", vertelt René enthousiast. "Ons doel is om Stad een stukje kleurrijker en vrolijker te maken en dat is ook met dit kunstwerk achter het station volgens mij zeker gelukt."