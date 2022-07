Borkums Burgemeester Jürgen Akkerman en Schiermonnikoogs burgemeester Ineke van Gent hebben in een open brief aan staatssecretaris Vijlbrief en investeerders van gas- en productiebedrijf ONE-Dyas B.V. de oproep gedaan om niet te investeren in een nieuw boorplatform boven de eilanden. De burgemeesters zien liever dat het geld naar de opwekking en opslag van duurzame, groene energie gaat.

Aanleiding is de vergunning die staatssecretaris Vijlbrief afgaf aan ONE Dyas B.V. om een nieuw boorplatform te bouwen. De vergunning ligt tot 15 juli 2022 ter inzage en tot die tijd kan er nog een rechtszaak worden aangespannen. De vertegenwoordigers van de twee eilanden hopen dat de betrokkenen geen gebruik zullen gaan maken van de vergunning.



De overheid en de investeerders zien de nieuwe gaswinningsmogelijkheid onder andere als een alternatief voor Russisch gas. De briefschrijvers is van mening dat geen argument is voor de bouw van het platform. Het gas dat gewekt zal worden zal pas over twee tot drie jaar gebruikt kunnen worden. Groningen Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Groningen