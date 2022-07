Het bestuur sluit café D'Olle Grieze in de Haddingestraat, naar aansluiting van de dodelijke schietpartij van afgelopen weekend. Dat heeft burgemeester Koen Schuiling woensdagochtend besloten. Ook geldt er een samenscholingsverbod in het gebied tussen het Zuiderdiep en de Vismarkt.

Dat meldt RTV Noord. Een woordvoerder van de burgemeester laat aan het nieuwsmedium weten dat de kroeg sluit omdat die vaker een rol speelde bij drugsdeals. Bovendien is de ruzie, die eindigde in een dodelijke schietpartij, er ook ontstaan. De kroeg gaat voor tenminste drie maanden dicht.



Politie en boa's zullen structureel gaan controleren in het gebied. Bewoners van de Haddingestraat en omgeving ervaren al langer overlast in het gebied. Er wordt steeds meer drugs gedeald. Vooral op het kruispunt van de Haddingestraat en de Nieuwstad wordt er steeds meer gedeald, zegt de gemeente. Met de maatregelen wil de gemeente laten zien dat ze de zorgen die er spelen serieus nemen.



Afgelopen zaterdag was er een schietpartij in de Haddingestraat. Een vijftigjarige man uit Leeuwarden is daarbij om het leven gekomen. Twee anderen raakten gewond.