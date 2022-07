Als er nog techreuzen interesse hebben in het bouwen van een hyperscale-datacenter in Nederland, zal zo'n center waarschijnlijk in het noorden van Groningen komen te staan. Dat meldt de NOS op dinsdag. De provincie zegt hiervoor open te staan.

De laatste maanden vormden datacenters - faciliteiten waar servers kunnen worden ondergebracht - het middelpunt van discussie. Het moederbedrijf van Facebook, Meta, wilde een datacenter bouwen in Zeewolde, op een stuk grond van zo'n 245 voetbalvelden. Het project kwam onder vuur te liggen vanwege de omvang en de stroom die het vraagt. Bijna twee weken geleden zag het bedrijf, na grote politieke en maatschappelijke druk, definitief van het plan af.



Onlangs besloot minister De Jonge twee gemeenten aan te wijzen waar nog hyperscale-datacenters mogen komen. Een daarvan is Het Hogeland in Groningen. Gedeputeerde voor Ruimtelijke Ordening, Mirjam Wulfse, laat aan de NOS weten dat Groningen nog wel openstaat voor dergelijke grote datacenters. De verantwoordelijk wethouder in Het Hogeland wil nog niet reageren en eerst afstemming in het college afwachten.



Wulfse zegt dat er naast de Eemshaven een terrein van 600 hectare ligt waar grote ruimtevragers terecht zouden kunnen. Dat gebied is nu nog landbouwgrond. Wat Wulfse betreft is er ruimte voor één of maximaal twee megadatacenters, maar wel alleen als dit past in de mix van bedrijven in het gebied. Uiteindelijk hoopt ze op drie tot vijf partijen; ook bedrijven uit de hightech-industrie, auto- en batterijbedrijven en uit de energiesector zijn welkom. Ook wil ze er windmolens plaatsen. Er heeft zich nog geen partij gemeld die een megadatacenter in het gebied wil bouwen.