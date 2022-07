Vanaf aankomende zondag rijden er definitief geen bussen meer over de Grote Markt in Groningen. De hele binnenstad is daarmee dan busvrij, waardoor er meer ruimte komt voor wandelaars en fietsers.

Reizigers van en naar de binnenstad kunnen in- en uitstappen bij de nieuwe halte op de Diepenring bij de Sint Jansbrug. Bussen die vanaf het Hoofdstation komen, stoppen voortaan bij de Stadsschouwburg. En reizigers richting het station kunnen opstappen aan de overzijde, bij het Provinciehuis. Deze in- en uitstapplekken bevinden zich op zo'n 300 meter van de Grote Markt en het stadscentrum. Bij deze halte stoppen straks de lijnen 1, 3, 4, 10 en 163.

De verwachting is dat er als gevolg van de nieuwe busroutes meer mensen in- en uitstappen op het Zuiderdiep. Daarom worden de perrons hier vergroot. Aan de noordkant van het Kattendiep komen er drie haltes bij. Op deze manier worden de in- en uitstappende passagiers gespreid.

Dankzij de speciaal aangelegde Kattenbrug, die sinds begin dit jaar al deels in gebruik is, kunnen de bussen een nieuwe route rijden. In plaats van over de Grote Markt rijden de bussen nu vanaf het Gedempte Zuiderdiep, via het Gedempte Kattendiep over de Kattenbrug en dan langs de Diepenring richting W.A. Scholtenstraat en vice versa. Dit deel van de Diepenring is ingericht als 30-kilometerzone voor al het gemotoriseerd verkeer om zo de veiligheid van fietsers en voetgangers te verbeteren.

Voor mensen die slecht ter been zijn, komt er een proef met alternatief vervoer vanaf de haltes aan de rand van de binnenstad naar het centrum. Riksja's en golfkarren verzorgen deze ritjes straks een half jaar gratis. De proef start vanaf 17 juli. Dit alternatieve vervoer rijdt alleen op marktdagen: dinsdagen, vrijdagen en zaterdagen.

Als de bussen van de Grote Markt verdwenen zijn, ontstaat er ruimte om het plein opnieuw in te richten. Dat gebeurt vanaf begin september. De nieuwe inrichting moet ervoor zorgen dat de Grote Markt als dé huiskamer van de stad aantrekkelijker wordt voor voetgangers. Er blijft wel genoeg ruimte voor fietsers: er komen twee noord-zuidroutes over het plein. Verder komen er op het plein zitjes, speelelementen, water en groen.