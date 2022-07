De bouw van de nieuwbouwwijk De Suikerzijde is opnieuw stilgelegd. Dat heeft de voorzieningenrechter maandag besloten. Dit tot blijdschap van verschillende Groningse natuurorganisaties.

Het plan van de gemeente is om op de Suikerzijde zo’n 5000 woningen te bouwen. meerdere Groningse natuurorganisaties zijn bang dat er geen plek meer zal zijn voor vogelsoorten, zoals de fuut en verschillende soorten vleermuizen. Daarom hebben zij al meerdere keren een stokje voor de plannen gestoken door een rechtszaak aan te spannen. De bouw van het terrein werd daarom eind vorig jaar ook al stilgelegd. De provincie deed vervolgens een poging om de verleende ontheffing van de Wet Natuurbescherming aan te passen, maar daar gaat de rechter niet in mee.



De uitspraak zorgt voor blijdschap onder de verzamelde natuurorganisaties, hoewel het nog een voorlopige voorziening is. Ze laten weten in principe niet tegen de plannen te zijn, maar wel tegen de plannen in de huidige vorm. Ze staan open voor een aanpassing van de plannen, waardoor er voldoende woningen kunnen worden gebouwd én de natuurwaarden behouden worden.



De gemeente laat weten teleurgesteld te zijn en het vonnis te gaan bestuderen. Wanneer de rechter een uitspraak doet in de bodemprocedure, is nog niet bekend.