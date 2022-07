Van donderdag 18 t/m zondag 28 augustus vindt de 32e editie van Noorderzon Festival of Performing Arts & Society plaats, na twee jaar weer voluit. Het Noorderplantsoen en verschillende locaties in de binnenstad van Groningen vormen aan het eind van de zomer het decor voor een elfdaagse ontdekkingstocht langs een uitdagend internationaal, nationaal en lokaal programma. Kaarten voor het internationale hoofdprogramma zijn al online beschikbaar, op 18 juli 12.00 uur start de kaartverkoop voor het overige programma.

Compromisloze dans uit Brazilië, een Franse voorstelling die aanvoelt als een boswandeling, een grootse acrobatische fantasie, een meeslepende duik in de wereld van geluid en een legendarische Amerikaanse gitaarheld. Het internationale hoofdprogramma van Noorderzon zit vol fantastisch werk van over de hele wereld, vaak voor het eerst te zien in Nederland. Kaarten zijn al beschikbaar.



Laat je verleiden om beter te leren proeven door alleseter en culinair journalist Joël Broekaert. Blik samen met regisseur Martin Koolhoven terug op beroemde scènes uit de filmgeschiedenis. Kom te weten wat muziek doet met je brein van neuromusicoloog Artur C. Jaschke. Het &Society-programma zit vol uiteenlopende onderwerpen.



Luister aandachtig naar het openhartige verhaal van opera- en musicalzangeres Francis van Broekhuizen. Ga mee op ontdekkingstocht naar de Noordpool met schrijver Adwin de Kluyver en duik in de wereld van The Beatles met Constant Meijers. Voorheen Literaturia laat de schone letteren op een veelzijdige manier zien.



Donny Benét, The Weather Station, Natalie Bergman en meer: het grootste openluchtpodium van Noorderzon (bij de Muziekkoepel) biedt elke avond een gratis toegankelijk concert. Daarnaast is er nog veel meer muziek op het festival: op Callisto en Podium de Raaf presenteert Noorderzon meerdere vrij toegankelijke concerten per dag.



Lokaal programma & korte voorstellingen

Van alfamannen bij het NNT tot aan vrouwelijke verzetsstrijders met Margje Wittermans, met een ezeltje naar Parijs met Tjerk Ridder tot aan het einde van de zon met Joost Oomen... Een uitgebreid lokaal programma en verschillende korte voorstellingen zijn van de partij op Noorderzon 2022. Een groot gedeelte in nieuwe locatie De Vliegende Vis.



Kinderprogramma

Speciaal voor de jongste bezoekers van het festival is er De Kleine Beer in het Noorderplantsoen: een mini-festival voor iedereen tussen 4 - twaalf jaar oud. Ontzettend veel voorstellingen, doe-dingen en speelplezier op een van de gezelligste plekken in het Noorderplantsoen.



Kaartverkoop

De kaartverkoop voor Noorderzon verloopt in etappes. Kaarten zijn vanaf deze momenten online verkrijgbaar via noorderzon.nl:

✓ 18 juni 12.00 uur | Kaartverkoop (inter)nationaal hoofdprogramma van start

18 juli 12.00 uur | Kaartverkoop volledige programma van start



Indeling Noorderplantsoen

In tegenstelling tot 2021 lijkt er in 2022 weer een volledig festival plaats te mogen vinden zonder restricties. De organisatie heeft een aantal veranderingen en verbeteringen doorgevoerd, dit zijn de belangrijkste. In het noordelijk gedeelte van het festivalterrein zijn spiegeltent Pollux, openluchtmuziekpodium Apollo, terrassen Paradijsvogel en De Raaf en Podium De Raaf. In het zuidelijk gedeelte is een terrein speciaal voor kinderen: De Kleine Beer, speellocaties De Vliegende Vis en Kameleon, muziekpodium Callisto en spiegeltent Castor. Inderdaad: Noorderzon heeft sinds 2021 afscheid genomen van locaties Romeo Tent, Dok en de containers langs de Leliesingel.