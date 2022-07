De politie kreeg zaterdagavond 9 juli rond 20.00 melding van een schietincident in de Haddingestraat in het centrum van Groningen. Dit is nu bekend over het incident.

Een vijftigjarige man uit Leeuwarden is overleden als gevolg van het schietincident. Twee andere mannen van 47 en 58 jaar uit Leeuwarden raakten bij dit incident gewond. De vijftigjarige man uit Leeuwarden werd na het incident met ernstige verwondingen aangetroffen in de straat. Onder andere de traumahelikopter van het MMT kwam ter plaatse voor de hulpverlening. Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis en is daar uiteindelijk overleden als gevolg van zijn verwondingen. Het 47-jarige slachtoffer is ook voor behandeling overgebracht naar het ziekenhuis. Het andere slachtoffer hoefde niet naar het ziekenhuis.



De politie heeft ongeveer een kwartier na het incident in de Boteringestraat een 24-jarige man uit Groningen aangehouden, die wordt verdacht van betrokkenheid bij het schietincident. Hij zit vast en hij zal worden verhoord over het schietincident. De verdachte zit in beperkingen. Dat houdt in dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat.



De politie gaat er op dit moment vanuit dat er een conflict is voorafgegaan aan het schietincident. Hierbij waren in ieder geval de slachtoffers en de uiteindelijke verdachte betrokken. Uit onderzoek moet nog blijken wat de reden was voor dit conflict. De politie spreekt met zoveel mogelijk getuigen. Op de plaats van het schietincident is forensisch onderzoek gedaan. Daarnaast wordt gekeken of er camerabeelden uit de omgeving kunnen worden veiliggesteld.



Meerdere media melden dat de mannen uit Leeuwarden voor een vrijgezellenfeest in Groningen waren.



Via (sociale) media worden beelden van het schietincident verspreid. Op de beelden is onder andere te zien dat de schutter wordt belaagd door meerdere mannen. Ook worden er bierflesjes naar hem gegooid. De politie roept iedereen op de beelden te verwijderen en niet verder te delen. "Er is sprake van incident met een zeer ernstige afloop en het delen van deze beelden is confronterend en kwetsend voor de betrokkenen en familie en bekenden van de slachtoffers", meldt de politie. Nieuwe beelden van het incident of iets wat daaraan voorafging, kunnen worden gedeeld met de politie, zodat daar onderzoek naar gedaan kan worden.