Zaterdagavond is er iets voor 8 uur 's avonds een schietpartij geweest in de Haddingestraat in Groningen. Drie personen raakten gewond.

De straat is afgesloten door de hulpdiensten. Een traumahelikopter was op de Grote Markt geland. Er was veel onrust in de straat na het schietincident, meldt de politie.



Er zijn in totaal drie personen gewond geraakt bij het incident. Twee van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Er is inmiddels een verdachte aangehouden, die is overgebracht naar het bureau voor verder onderzoek en verhoor.



De politie is met betrokkenen en getuigen in gesprek om alle informatie goed vast te leggen en een goed beeld te krijgen van de aanleiding tot het schietincident. Eventuele nieuwe getuigen kunnen zich telefonisch melden bij de politie.