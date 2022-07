Hoewel het niet bepaald zwemweer is, is het toch goed om te weten dat je de Kardingerplas, ook wel het Zilvermeer, beter kunt vermijden als je wil zwemmen. Er is namelijk weer blauwalg geconstateerd. Met blauwalg in het water kunnen zwemmers last krijgen van huidirritatie en maag-/darmklachten.

Eerdere jaren zat er ook al blauwalg in de Kardingerplas. De gemeente voerde vorig jaar daarom een proef uit met een pomp die blauwalg zou moeten afvoeren. Het mocht echter niet baten.



Op één andere plek rondom Stad was al eerder dit jaar blauwalg geconstateerd, namelijk bij strand De Lijte bij het Paterswoldsemeer.