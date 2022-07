Donderdagmiddag heeft de politie twee drugsdealers aangehouden bij Café d'Olle Grieze in Groningen. De verdachten zouden tussen de tien en vijftien drugsdeals op straat hebben afgehandeld.

In het café op de kruising van de Haddingestraat en de Nieuwstad werden volgens teamchef Gerard de Jonge van het politieteam Groningen-Centrum binnen een uur tussen de tien en vijftien drugsdeals waargenomen door onopvallende politieagenten. De agenten hielden het café in de gaten nadat de omgeving melding had gedaan over overlast.



De twee verdachten zouden steeds op straat hebben gedeald om daarna regelmatig het café binnen te gaan. Ze werden daarop in het café aangehouden. Het café werd bovendien gecontroleerd op de drank- en horecawetgeving.