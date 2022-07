Gasunie-dochter EemsEnergyTerminal heeft de eerste klanten gecontracteerd die via de Eemshaven lng (vloeibaar aardgas) gaan leveren. De twee partijen zijn Shell Western lng BV en het Tsjechische ČEZ a.s. Hiermee is een belangrijke voorwaarde rondom zekerheid voor de levering van lng vastgelegd en wordt Nederland minder afhankelijk van Russisch gas.

Gezamenlijk hebben de partijen 7 miljard kubieke meter per jaar aan capaciteit gecontracteerd. EemsEnergyTerminal verwacht dat de resterende 1 Bcm van de capaciteit in de komende maanden zal worden verkocht.



Het vloeibare gas wordt per schip aangevoerd naar twee grote drijvende terminals die in augustus in de Eemshaven arriveren. In die terminals wordt het vloeibare gas omgezet naar 'gewoon' gas, dat in het gasnetwerk wordt gepompt.



De terminals hebben een gezamenlijke capaciteit van acht miljard kubieke meter gas. Gasunie meent dat ook voor de overige een miljard kuub op korte termijn afspraken gemaakt kunnen worden. Samen met de optimalisatie van de al bestaande lng-installatie op de Maasvlakte bij Rotterdam kan Nederland voor 24 miljard kubieke meter aan gas importeren, een verdubbeling van de huidige capaciteit.



In Nederland wordt per jaar ongeveer veertig miljard kubieke meter gas gebruikt. Door de aanvoer van vloeibaar gas vermindert de afhankelijkheid van Russisch gas en kunnen de gasvoorraden op peil worden gebracht om voorbereid te zijn op een eventuele koude winter.



Minister voor Klimaat en Energie Rob Jetten is dan ook blij met de afgesloten contracten. "Mede dankzij de tomeloze inzet van Gasunie kunnen we de importcapaciteit van vloeibaar gas in Nederland dit jaar nog verdubbelen. Dat is samen met onze inzet op snellere verduurzaming en het vullen van de gasopslagen cruciaal om zo snel mogelijk minder afhankelijk te worden van Russisch gas."