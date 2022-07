De grootschalige aanpak van het Hoofdstation wordt definitief met twee jaar vertraagd. De verbouwing zou volgens de recentste planning in 2024 klaar moeten zijn, maar dat wordt 2026.

Dat meldt RTV Noord. De vertraging zal ook extra kosten met zich mee brengen, maar hoeveel is nog onduidelijk.



Woensdag maakte verkeerswethouder Philip Broeksma bekend dat de treinvrije periode van 51 dagen in 2025 is gepland. In eerste instantie zou die in de zomer van 2023 zijn, maar de voorbereidende werkzaamheden zouden niet op tijd klaar zijn. De aannemer liet weten meer ruimte nodig te hebben in de planning. De treinvrije periode is nodig om het station onder de schop te nemen.



Het station breidt uit om meer passagiers aan te kunnen. Volgens de verwachtingen zullen er in 2030 dagelijks zo'n 44.000 passagiers op het hoofdstation van Groningen komen. Door de verbouwing moet de oude stationshal weer de centrale in- en uitgang worden, en verplaatst het busstation van de voorkant naar de achterkant van het station. Passagiers gaan via een ondergrondse wandelgang naar de voor- of achterkant van het station en de verschillende perrons. Ook komt er een grote ondergrondse fietsenstalling.